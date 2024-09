Volkswagen si môže odložiť až 4 mld. eur na zníženie výrobnej kapacity

Berlín 16. septembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) si môže už vo 4. štvrťroku odložiť do rezervy až 4 miliardy eur na plánované zníženie výrobnej kapacity. Uviedli to analytici z maklérskej spoločnosti Jefferies v poznámke po tom, ako sa stretli s manažérmi automobilky v Severnej Amerike. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Volkswagen začiatkom septembra uviedol, že prvý raz vo svojej histórii uvažuje o zatvorení závodov v Nemecku v rámci plánu znižovania nákladov, keďže sa snaží konkurovať ázijským rivalom.



"Dôvod na zmenu veľkosti rovnomennej značky VW nie je nový. Je ním pocit naliehavosti a odhodlanie manažmentu riešiť nadmernú kapacitu a modely výdavkov," napísali analytici Jefferies v poznámke.



"Tri dni na cestách v Severnej Amerike s vedením (VW) nás presvedčili, že neexistuje plán B, ktorý by vylúčil zníženie kapacity," uviedli a dodali, že rozhodnutia by mohli viesť k vytvoreniu finančnej rezervy vo výške 3 až 4 miliardy eur vo 4. štvrťroku na náklady spojené s prepúšťaním a zatvárením tovární.



Firma Jefferies nešpecifikovala účel spoločnej cesty a Volkswagen to odmietol komentovať.



Automobilka v rámci tlaku na reštrukturalizáciu minulý týždeň ukončila dlhotrvajúci systém garancie pracovných miest pre šesť svojich nemeckých závodov. Tým sa dostal do konfliktu s mocnými odbormi, ktoré prisľúbili tvrdý odpor voči akýmkoľvek škrtom.



"Existuje riziko prerušenia výroby, ale odbory môžu štrajkovať iba za mzdy, nie pre zatvorenie alebo prepúšťanie, ak nie sú pracovné miesta zmluvne chránené," napísali analytici Jefferies.