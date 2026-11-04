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< sekcia Ekonomika

Volkswagen Slovakia bude mať od januára nového predsedu predstavenstva

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Na snímke pracovníci automobilky Volkswagen Slovakia (VW SK). Foto: TASR - Michal Svítok

Stane sa ním Jens Brücker. Vo funkcii nahradí Wolframa Kircherta, ktorý vedie bratislavský závod od septembra 2023 a na konci tohto roka svoje pôsobenie na Slovensku ukončí.

Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Novým predsedom predstavenstva a členom predstavenstva pre technickú oblasť spoločnosti Volkswagen (VW) Slovakia sa od 1. januára 2027 stane Jens Brücker. Vo funkcii nahradí Wolframa Kircherta, ktorý vedie bratislavský závod od septembra 2023 a na konci tohto roka svoje pôsobenie na Slovensku ukončí. Informovala o tom hovorkyňa VW Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.

Brücker v súčasnosti vedie závod automobilky Porsche v nemeckom Zuffenhausene, kde pôsobí od roku 2020. Predtým štyri roky zastával pozíciu výrobného riaditeľa vo Volkswagen Group v Južnej Afrike.

Kirchert pôsobil na čele Volkswagen Slovakia od 1. septembra 2023. Medzi významné míľniky jeho pôsobenia patrí nábeh produktov BETA+ a rozšírenie portfólia závodu o elektrický model Porsche Cayenne vrátane verzie Coupé, ako aj nové modely Audi Q7 a Q9. Po odchode z Bratislavy bude pokračovať v kariére v značke Porsche.

Za jednu z hlavných predností bratislavského závodu Kirchert označil výrobu modelov viacerých automobilových značiek pod jednou strechou. „Som presvedčený, že Volkswagen Slovakia bude pokračovať vo svojej úspešnej ceste, opierajúc sa o rozsiahle know-how a angažovanosť silného tímu. Ďakujem za spoločne strávený čas,“ uviedol pri príležitosti svojho odchodu.
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