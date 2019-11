Volkswagen Slovakia je znova najväčším platiteľom daní na Slovensku

Bratislava 6. novembra (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa stala tretí rok po sebe najväčším platiteľom daní a odvodov na Slovensku. Spolu so svojimi zamestnancami prispela do verejných rozpočtov približne 305 miliónmi eur. To predstavuje 40 % nárast počas posledných troch rokov. Ocenenie bolo spoločnosti udelené v rámci utorkového (5. 11.) slávnostného galavečera TREND TOP 2019.



Z približne 305 miliónov eur, ktoré spoločnosť odviedla, tvorila zaplatená daň z príjmu právnických osôb 72 miliónov eur.



Podľa Karen Kutzner, členky Predstavenstva Volkswagen Slovakia pre finančnú oblasť, spoločnosť považuje za mimoriadne dôležité prispievať do verejných rozpočtov zodpovedajúco k legislatíve.



"Na druhej strane sme však súčasťou celosvetového koncernu. Interne aj externe si musíme zachovať konkurencieschopnosť, aby sme boli úspešní a produktívni aj v budúcnosti. Pomohlo by nám pri tom tiež zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Ako dlhodobo apelujeme, privítali by sme zníženie predovšetkým odvodového zaťaženia na strane zamestnávateľa, ako aj zamestnancov, ktoré by prispelo aj k zvýšeniu ich čistých príjmov," vysvetlila Kutzner.



Rebríček najväčších platiteľov daní na Slovensku zostavil týždenník TREND v spolupráci s poradenskou spoločnosťou BMB Leitner. Výsledky zohľadňujú daň z príjmu právnických osôb, daň z príjmov zo závislej činnosti a odvody zamestnancov a zamestnávateľa.