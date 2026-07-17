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Volkswagen Slovakia na tri týždne pozastaví výrobu automobilov

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Na snímke návštevník si prezerá montážnu halu pre Porsche počas Dňa otvorených dverí v závode Volkswagen Slovakia - Fun day. Foto: TASR - Pavol Zachar

Počas odstávky sa bude realizovať aj prvá fáza výstavby fotovoltickej elektrárne priamo v areáli závodu, od ktorej si spoločnosť sľubuje zníženie nákladov na elektrickú energiu.

Autor TASR
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Bratislava 17. júla (TASR) - Bratislavský závod Volkswagen Slovakia na tri týždne pozastaví výrobu vozidiel. Ide o pravidelnú letnú odstávku, počas ktorej tisíce zamestnancov firmy čerpajú celozávodnú dovolenku a zároveň sa realizujú práce, ktoré nie je možné vykonávať počas plnej prevádzky. Výroba bude zastavená od 20. júla do 9. augusta, informovala v piatok hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.

Počas odstávky sa bude realizovať aj prvá fáza výstavby fotovoltickej elektrárne priamo v areáli závodu, od ktorej si spoločnosť sľubuje zníženie nákladov na elektrickú energiu. „Celkovo bude v najbližších rokoch v rámci prvých dvoch etáp inštalovaných takmer 17.000 fotovoltických panelov na strechách logistických centier a montážnej haly Porsche,“ informovala.

Okrem toho sa v areáli uskutočnia desiatky ďalších aktivít. Ide predovšetkým o inštaláciu technológií a prestavby na výrobných linkách, údržbu produkčných a robotických zariadení, ako aj automatizačnej techniky vo všetkých úsekoch výroby. Na programe je tiež starostlivosť o infraštruktúru, čistenie kanalizácie a vzduchotechniky či sanačné práce.

Celozávodná odstávka sa netýka zamestnancov, ktorí zabezpečujú ochranu závodu, plánovanie a zásobovanie energiami ani finančného oddelenia. Prestávka vo výrobe neovplyvní ani pracovníkov martinského závodu na výrobu komponentov pre prevodovky a podvozky. Tí čerpajú celozávodnú dovolenku priebežne v rámci vyhradeného letného koridoru.
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