Volkswagen Slovakia pozastavuje na dva týždne výrobu automobilov

Bratislava 9. júla (TASR) - Bratislavský závod Volkswagen Slovakia pozastaví na dva týždne výrobu vozidiel. Ide o pravidelnú letnú odstávku, počas ktorej čerpajú tisíce zamestnancov firmy celozávodnú dovolenku. Výroba bude úplne zastavená od 15. do 28. júla, informovala o tom v utorok hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová. Martinský závod pokračuje plynule vo výrobe komponentov aj počas letných mesiacov a zamestnanci si čerpajú dovolenku individuálne.



"Počas plánovanej odstávky sú štandardne naplánované aktivity, ktoré podnik realizuje v spolupráci s externými firmami a nie je možné ich uskutočniť počas bežiacej výroby. V nasledujúcich dvoch týždňoch bude v nasadení v priemere približne 1700 zamestnancov a pracovníkov externých firiem, ktorí sa pustia do vyše 220 aktivít," informovala hovorkyňa. Budú to napríklad výmeny a úpravy zariadení, prestavby na výrobných linkách v celom podniku a inštalácia nových technológií.



Aktivity súvisia s nedávnymi zmenami v produktovom portfóliu, ktorými sú ukončenie výroby malých mestských vozidiel a výroba nových modelov. Plánovaná odstávka sa netýka zamestnancov bezpečnosti závodu, zásobovania energiami a zamestnancov z finančného a mzdového oddelenia.



Pred odchodom na dovolenku vypláca Volkswagen Slovakia zamestnancom 13. plat vo forme dovolenkovej odmeny. "Zamestnanci využívajú zákonný príspevok na rekreáciu na Slovensku a podnik im zároveň prispieva nad rámec zákona aj na zahraničné dovolenky, a to do výšky 700 eur v závislosti od počtu členov rodiny, ako i na rehabilitačné pobyty a na detské denné a pobytové tábory na Slovensku aj v zahraničí," priblížila Makayová.