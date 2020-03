Volkswagen predlžuje odstávku výroby v závodoch na Slovensku

Bratislava 23. marca (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) predlžuje v súvislosti s novým koronavírusom dočasnú odstávku výroby vo všetkých troch závodoch. V Bratislave, Martine a Stupave tak bude trvať do tohtoročného 5. apríla vrátane.



O predĺžení bolo rozhodnuté v súvislosti s pretrvávajúcim znížením dopytu na trhoch a koordináciou opätovného nábehu dodávateľských vzťahov spolu s ostatnými koncernovými závodmi, a to s jasným zámerom naďalej prispievať k spomaleniu šírenia epidémie nového koronavírusu a ochorenia COVID-19. O tejto skutočnosti boli informovaní všetci zamestnanci.



Ako informovala TASR hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová, automobilový priemysel čelí náročnému obdobiu, ktoré navyše významne zasiahla pandémia nového koronavírusu. V týchto ťažkých časoch je pre zachovanie zamestnanosti ako nikdy predtým mimoriadne dôležitá flexibilita pracovnej sily. Okrem aktuálne platného konta pracovného času je ďalším vhodným nástrojom tzv. kurzarbeit – skrátený pracovný týždeň s podielom nákladov na mzdy zo štátneho fondu zamestnanosti, v súvislosti s ktorým dlhodobo spoločnosť apeluje na vládu. Tento nástroj funguje dlhé roky vo viacerých štátoch EÚ a zachránil státisíce pracovných miest. V krízových časoch dokáže veľmi pomôcť všetkým podnikom bez ohľadu na ich veľkosť a počet zamestnancov.



"Zároveň vkladáme našu plnú dôveru do novozloženej vlády, že rozpozná vážnosť situácie. A podobne ako iné štáty rozhodne vo veľmi krátkej dobe o prijatí opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov krízy pre podnikateľské subjekty, ktoré sú výrazne postihnuté pandémiou koronavírusu," uviedla hovorkyňa.