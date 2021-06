Volkswagen Slovakia spúšťa očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Bratislava 14. júna (TASR) - Spoločnosť Volkswagen (VW) Slovakia spustila v pondelok ako jeden z prvých zamestnávateľov na Slovensku očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nechať sa zaočkovať priamo v podniku môžu zamestnanci bratislavského a martinského závodu.



Ide o pilotnú fázu programu spolupráce so zamestnávateľmi na realizácii Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktorým ministerstvo zdravotníctva sprístupňuje očkovanie aj pre firmy. "Do programu očkovania u zamestnávateľov sa prihlásilo zatiaľ 18 zamestnávateľov, v piatok (11. 6.) sa spustilo očkovanie v U.S. Steel a vo firme Schaeffler," priblížil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Očkovanie sa vo VW Slovakia bude realizovať prostredníctvom zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zaočkovať sa môžu nechať zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci vrátane detí nad 18 rokov a zamestnanci dodávateľských firiem. Podľa vlastného uváženia si môžu vybrať z dvoch na Slovensku aktuálne dostupných vakcín (Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson). Vakcíny a zdravotnícky materiál poskytuje štát, náklady na očkovanie sú uhrádzané zo zdravotného poistenia rovnako ako pri očkovaní vo vakcinačných centrách.



Podnik zabezpečuje prostredníctvom svojho zmluvného partnera personál, technické vybavenie a celú organizáciu očkovania. Nechať sa zaočkovať priamo v areáli závodu zatiaľ prejavilo záujem viac ako 1000 zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a pracovníkov externých firiem.



"Očkovanie je najúčinnejšou ochranou proti ochoreniu COVID-19 a pre všetkých je poskytované zadarmo. Keď hovoríme o tom, že chceme život vrátiť do normálu, bez obmedzení, bez rúšok, musíme si uvedomiť, že to dosiahneme len vďaka očkovaniu. Oceňujem preto ochotu a záujem podnikov, ktoré sa zapojili do vakcinácie svojich zamestnancov. Vďaka úzkej spolupráci medzi ministerstvom (zdravotníctva) a súkromnými spoločnosťami sme urobili ďalší dôležitý krok k tomu, aby sa vakcína dostala bližšie k ľuďom. Preto chcem využiť túto príležitosť a ľudí opäť vyzvať, aby sa dali zaočkovať. Ochránia tým seba, svojich kolegov a blízkych," povedal v bratislavskom závode VW Slovakia Lengvarský.



"Teší nás, že po intenzívnych snahách a rozhovoroch nám bolo umožnené očkovať prostredníctvom nášho zmluvného partnera priamo v podniku. Zdravie zamestnancov je pre nás najvyššou prioritou, a preto privítame, keď sa v rámci prevencie nechajú zaočkovať a budú sa tak podieľať na zvyšovaní kolektívnej imunity. Zároveň plne rešpektujeme a budeme rešpektovať, že ide o každého dobrovoľnú osobnú záležitosť," dodal Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo VW Slovakia.