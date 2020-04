Volkswagen Slovakia už obnovil výrobu modelov produktového portfólia

Bratislava 28. apríla (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia postupne rozbieha produkciu vozidiel, komponentov a nástrojov. Minulý týždeň obnovila výrobu v jednom segmente, včera pribudli ďalšie dva. Aktuálne spoločnosť vyrába v jednozmennej prevádzke všetky modely produktového portfólia. Výrobná kapacita na začiatku tohto týždňa predstavuje približne 20 % a v nasledujúcich týždňoch bude postupne stúpať, informovala v utorok hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.



Nábehu produkcie predchádzalo zavedenie prísnych hygienických opatrení, ktoré platia vo všetkých troch závodoch Volkswagen Slovakia.



"Zabezpečenie zdravia zamestnancov je v čase pandémie nového koronavírusu dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je našou absolútnou prioritou, aby zamestnanci prichádzali do práce zdraví a zdraví sa z nej aj vracali domov k svojim rodinám," povedal Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia.



Vo všetkých závodoch spoločnosti plošne platí dodržiavanie odstupov a hygieny rúk, zamestnanci majú k dispozícii antibakteriálne mydlo, dezinfekciu na ruky, a tiež dezinfekciu na pracovné náradie a prostriedky. Taktiež je povinné nosenie rúška a každej osobe je pred vstupom do závodu alebo pred nástupom do zmluvného autobusu, zmeraná teplota.



Firma v kantínach a tímových miestnostiach zmenila organizáciu sedenia, obmedzila osobné porady a zamestnanci môžu chodiť v pracovnom oblečení do a z práce. Súčasťou opatrení je aj priebežná dôkladná dezinfekcia frekventovaných miest a zariadení na osobnú hygienu naprieč celým závodom, a to od povrchov, zariadení až po kľučky či dezinfekciu autobusov zmluvnej dopravy.