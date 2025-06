Volkswagen v Martine vyrobil za 25 rokov vyše 600 miliónov komponentov

Martin 20. júna (TASR) - V závode Volkswagen Slovakia v Martine vyrobili počas štvrťstoročia viac ako 600 miliónov komponentov, ktoré sú súčasťou miliónov vozidiel exportovaných do celého sveta. Investície v turčianskom regióne dosiahli celkovo viac ako 320 miliónov eur. Na piatkovom slávnostnom podujatí pri príležitosti 25. výročia spustenia výroby komponentov v martinskom závode to uviedol predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert.



„Vyrábame tu celý rad synchrónnych krúžkov, čo je najsilnejšia skupina našich produktov. Vyrábame tu hriadele, diferenciály a ďalšie komponenty pre prevodovky a podvozky. V tomto závode produkujeme komponenty pre 60 modelov šiestich koncernových značiek,“ uviedol Kirchert.



Medzi najnovšie prírastky do produktového portfólia patrí PPE diferenciál pre elektrické pohony. „Aktuálne investície s projektom diferenciálu sú vo výške 40 miliónov eur, čo je jasným znakom toho, že počítame s týmto závodom aj do budúcnosti,“ poznamenal Kirchert.



Podľa jeho slov automobilový priemysel prechádza transformáciou smerom k elektromobilite a aj výroba komponentov musí byť pripravená reagovať na tieto zmeny. „Vďaka aktuálnym projektom, ako je výroba diferenciálu pre elektrické pohony platformy Premium Platform Electric, martinský závod dokazuje, že dokáže vysoko odborne, flexibilne a s dôrazom na najvyššiu kvalitu reagovať na meniace sa rámcové podmienky v automobilovom priemysle, čo je rozhodujúce pre zachovanie konkurencieschopnosti v nasledujúcich rokoch,“ dodal Kirchert.



Martinský závod Volkswagen Slovakia bol otvorený 29. mája 2000. Postupne sa rozrastal a dnes je neoddeliteľnou súčasťou automobilového priemyslu na Slovensku a produkčnej siete koncernu Volkswagen, pre ktorý produkuje komponenty pre vyše 60 modelov šiestich koncernových značiek. Približne tretina zamestnancov je verná martinskému závodu celých 25 rokov, pričom priemerná dĺžka pracovného pomeru je viac ako 18 rokov.