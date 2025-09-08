< sekcia Ekonomika
Volkswagen stoja americké clá miliardy eur, uviedol jeho šéf O. Blume
Dodal, že kľúčová značka Porsche sa ocitla pod tlakom z dvoch strán medzi clami a slabým čínskym trhom.
Autor TASR
Mníchov 8. septembra (TASR) - Volkswagen, ktorý je najväčším európskym výrobcom áut, už stáli americké clá miliardy eur, uviedol šéf koncernu Oliver Blume. Dodal, že kľúčová značka Porsche sa ocitla pod tlakom z dvoch strán medzi clami a slabým čínskym trhom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Táto situácia nás tento rok stojí niekoľko miliárd eur,“ uviedol Blume pre agentúru Reuters počas autosalónu IAA v Mníchove. Jeho slová odhaľujú plný dosah ciel na skupinu Volkswagen, ktorá zahŕňa napríklad značky Audi, Porsche, Cupra a Škoda.
Volkswagen zatiaľ zverejnil len stratu Audi v súvislosti s clami v 1. polroku vo výške 600 miliónov eur (704 miliónov dolárov) a colné náklady Porsche od apríla do mája vo výške 300 miliónov eur. Ani jedna z týchto dvoch značiek sa nevyrába v USA.
Volkswagen podobne ako jeho konkurenti stále čaká, kedy clá na dovoz áut do USA klesnú z 27,5 % na 15 %, čo sľúbila administratíva prezidenta Donalda Trumpa, ale zatiaľ nesplnila.
Podľa Blumeho je dôležité, ako sa situácia s clami vyvinie v budúcnosti, a poukázal aj na „veľmi pozitívne diskusie“, ktoré automobilka vedie s americkou vládou o daňových úľavách pre plánované investície.
Blume, ktorý je zároveň šéfom Porsche, priznal, že výrobca športových áut je pod väčším tlakom než iné automobilky, pretože má problémy na svojich dvoch najväčších trhoch v Číne a USA.
„Táto situácia nás tento rok stojí niekoľko miliárd eur,“ uviedol Blume pre agentúru Reuters počas autosalónu IAA v Mníchove. Jeho slová odhaľujú plný dosah ciel na skupinu Volkswagen, ktorá zahŕňa napríklad značky Audi, Porsche, Cupra a Škoda.
Volkswagen zatiaľ zverejnil len stratu Audi v súvislosti s clami v 1. polroku vo výške 600 miliónov eur (704 miliónov dolárov) a colné náklady Porsche od apríla do mája vo výške 300 miliónov eur. Ani jedna z týchto dvoch značiek sa nevyrába v USA.
Volkswagen podobne ako jeho konkurenti stále čaká, kedy clá na dovoz áut do USA klesnú z 27,5 % na 15 %, čo sľúbila administratíva prezidenta Donalda Trumpa, ale zatiaľ nesplnila.
Podľa Blumeho je dôležité, ako sa situácia s clami vyvinie v budúcnosti, a poukázal aj na „veľmi pozitívne diskusie“, ktoré automobilka vedie s americkou vládou o daňových úľavách pre plánované investície.
Blume, ktorý je zároveň šéfom Porsche, priznal, že výrobca športových áut je pod väčším tlakom než iné automobilky, pretože má problémy na svojich dvoch najväčších trhoch v Číne a USA.