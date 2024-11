Volkswagen trvá na svojich plánoch týkajúcich sa zatváraní závodov

Berlín 24. novembra (TASR) - Volkswagen napriek odporu zamestnancov trvá na svojich plánoch týkajúcich sa zatváraní závodov v Nemecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Musíme znížiť naše kapacity a prispôsobiť ich novej realite," uviedol šéf značky VW Thomas Schäfer v rozhovore pre Welt am Sonntag. Týka sa to závodov na výrobu komponentov aj vozidiel. Na otázku, či by VW mohol zrušiť plány na zatvárania závodov, Schäfer odpovedal: "V súčasnosti to tak nevyzerá."



Schäfer takisto nevylučuje prepúšťanie. Znižovanie počtu pracovných miest "prostredníctvom demografickej krivky a existujúcich nástrojov, ako sú programy čiastočného odchodu do dôchodku a či odchodov po vzájomnej dohode, nebude stačiť," uviedol. Počíta s tým, že reorganizácia značky by sa mala zrealizovať v priebehu troch až štyroch rokov.



Schäfer tiež súhlasí s požiadavkou odborovej organizácie IG Metall týkajúcej sa zníženie platov manažmentu. "Ak sa v rámci rokovaní o mzdách dohodneme, potom si myslím, že výkonná rada a manažment sa na tom takisto budú podieľať." Pevný plat predstavenstva sa už od januára znížil o 5 % a vedenie sa okrem toho vzdá aj inflačnej kompenzácie vo výške 1000 eur a zvýšenia platov o 3,5 %.



Odbory sa v piatok (22. 11.) rozhodli, že začiatkom decembra sa vo VW uskutočnia výstražné štrajky. Po neúspechu štvrtkových (21. 11.) rokovaní tak chce IG Metall zvýšiť tlak na spoločnosť. Odbory zatiaľ neposkytli podrobnosti o termínoch ani závodoch, ktorých sa to dotkne.