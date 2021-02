Volkswagen uvažuje nad uvedením značky Porsche na burzu

Hamburg 18. februára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen uvažuje o uvedení svojej značky športových áut Porsche na burzu s cieľom získať financie potrebné na investície do softvéru a do vývoja elektrických áut. Uviedol to zdroj oboznámený s úvahami vo Volkswagene.



"Tieto úvahy tu sú," povedal zdroj pre agentúru Reuters. Upozornil však, že ide len o úvahy a uvedenie na burzu sa tento rok očakávať nedá.



Ako prvý o úvahách Volkswagenu informoval mesačník Manager Magazin, v dôsledku čoho akcie automobilky VW vzrástli o 5,7 %. Podľa mesačníka by VW mohol uviesť na burzu až 25-percentný podiel Porsche, ktorého hodnota sa odhaduje na 20 až 25 miliárd eur.



Volkswagen sa k informáciám nevyjadril. Firma však čelí tvrdej konkurencii pri vývoji elektrických a autonómnych vozidiel. Tlak ešte zvýšil koncern Stellantis, ktorý vzišiel z fúzie PSA a firmy Fiat Chrysler.



Špekulácie o uvedení Porsche na burzu nie sú nové. Už v roku 2018 finančný riaditeľ Porsche Lutz Meschke povedal, že divízia by ako samostatná kótovaná firma mohla mať hodnotu okolo 70 miliárd eur. Meschke vtedy dodal, že napríklad Ferrari a Aston Martin z uvedenia akcií na burzu vyťažili.