Volkswagen uvažuje, že predá alebo nájde partnera pre Italdesign

Miláno 19. mája (TASR) - Automobilová skupina Volkswagen (VW) zvažuje, že predá alebo nájde partnera pre svoju taliansku divíziu Italdesign. Uviedli to v pondelok zástupcovia odborov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecká automobilová skupina sa snaží pretransformovať svoje európske závody. Volkswagen, ktorý má kontrolný podiel v Italdesign prostredníctvom dcérskej spoločnosti Audi, je pod tlakom rastúcej konkurencie a nevýrazného európskeho automobilového trhu.



Volkswagen už dostal predbežné vyjadrenie záujmu od štyroch alebo piatich partnerov, uviedli zástupcovia odborov po stretnutí s vedením Italdesign s tým, že nemecká spoločnosť nebude brať do úvahy ponuky konkurentov alebo finančných skupín.



„Vedenie na stretnutí potvrdilo, že Audi posudzuje možný predaj Italdesign,“ povedal Gianni Mannori z odborového zväzu Fiom pre Reuters s tým, že v hre sú aj alternatívne možnosti. Tento proces môže trvať niekoľko mesiacov, dodal Mannori.



Rocco Cutri, vedúci odborového zväzu FIM Cisl v Turíne, v tejto súvislosti uviedol, že Audi už v Italdesigne začalo s previerkou.



Italdesign so sídlom v Turíne zamestnáva približne 1300 ľudí, z toho 1100 priamo v tomto severotalianskom meste.



Volkswagen vlani v decembri oznámil rozsiahle zmeny vo svojich nemeckých prevádzkach vrátane znižovania pracovných miest aj výrobnej kapacity. Opatrenia zahŕňali ukončenie výroby automobilov značky Volkswagen v Drážďanoch a Osnabrücku, pričom spoločnosť skúma alternatívne využitie závodov.



Audi už zatvorilo svoj závod v Bruseli po tom, ako sa hľadanie kupca skončilo neúspechom. V marci spoločnosť oznámila, že zruší tisíce ďalších pracovných miest.