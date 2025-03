Volkswagen uvedie v Číne 11 nových modelov

Peking 18. marca (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) a jej dlhoročný čínsky partner FAW Group uvedú 11 nových modelov, ktoré sú určené výhradne pre čínsky trh. Chcú tak posilniť svoju pozíciu, keďže ich podiel na najväčšom automobilovom trhu na svete klesá. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zostava zahŕňa šesť elektrických vozidiel (EV) a dva plug-in hybridy. Dva elektromobily pod značkou Volkswagen s predĺženým dojazdom budú v Číne predstavené v roku 2026, aj prvý elektrický model značky Jetta bude uvedený na trh na budúci rok.



Nové modely budú mať digitálne funkcie, ako sú možnosti autonómnej jazdy a bezdrôtové aktualizácie, uviedol Volkswagen. Okrem elektrifikácie začlení Volkswagen svoje technológie motorov do budúcich modelov so spaľovacím motorom.



Volkswagen sa snaží získať späť podiel na čínskom trhu, kde zaostáva za domácimi výrobcami ako je BYD, ktorí sa zameriavajú na rýchlu výrobu technicky nabitých elektromobilov. Nemecká automobilka, materská spoločnosť viacerých značiek vrátane Audi, Škoda a Porsche, zaznamenala v minulom roku pokles globálnych dodávok, pričom jej predaj v Číne sa znížil o 9,5 % v dôsledku intenzívnej konkurencie a "protivetrom" v ekonomike, ktoré zaťažujú spotrebiteľské výdavky.



Nová technológia nastavená exkluzívne na mieru pre Čínu umožní VW a jeho čínskemu partnerovi "rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov a zmeny na trhu v budúcnosti", povedal šéf čínskej divízie koncernu Volkswagen Ralf Brandstätter.



Volkswagen sa zameriava na predaj štyroch miliónov vozidiel ročne v Číne do roku 2030. V rokoch 2025 až 2027 plánuje uviesť na trh približne 40 nových modelov, z ktorých viac ako polovicu budú tvoriť elektrické vozidlá.