Berlín 2. septembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen už nevylučuje zatváranie závodov a prepúšťanie v rámci programu znižovania nákladov vo svojej rovnomennej vlajkovej hlavnej značke. Spoločnosť zároveň v pondelok po schôdzke vedenia oznámila, že ruší aj doteraz platnú dohodu o garancii pracovných miest, ktorá do roku 2019 vylučovala prepúšťanie nariadené zamestnávateľom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"V súčasnej situácii už nie je možné vylúčiť zatváranie závodov na výrobu vozidiel a komponentov," uviedlo predstavenstvo vo vyhlásení. Ani súčasný systém znižovania pracovných miest prostredníctvom skoršieho odchodu do dôchodku a ponuky odstupného už podľa vedenia nepostačuje na dosiahnutie plánovaných úspor.



"Reorganizácia založená len na demografickom vývoji nepostačuje na dosiahnutie štrukturálnych zmien potrebných v krátkodobom horizonte na zvýšenie konkurencieschopnosti. V tejto súvislosti sa spoločnosť cíti byť prinútená zrušiť program garancie pracovných miest, ktorý platí od roku 1994," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Hlavná značka Volkswagen už roky zápasí s vysokými nákladmi a z hľadiska výnosov výrazne zaostáva za inými značkami koncernu, ako sú Škoda, Seat a Audi. Koncern minulý rok v decembri zverejnil úsporný program, vďaka ktorému by sa mali náklady vo vlajkovej značke do roku 2026 znížiť až o 10 miliárd eur. Realizácia plánu v dôsledku slabého predaja viazne.



Agentúra DPA minulý týždeň citovala zdroje oboznámené s problematikou, podľa ktorých do splnenia cieľa úspor na rok 2024 chýbajú 2 až 3 miliardy eur. Spoločnosť pritom v čase prezentácie plánu tvrdila, že úspory vo výške 4 miliardy eur by sa mali prejaviť už v tomto roku.