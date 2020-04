Volkswagen v Bratislave by mal od pondelka spustiť časť výroby

Bratislava 15. apríla (TASR) - Bratislavský Volkswagen Slovakia by mal od pondelka (20. 4.) spustiť časť výroby. Informujú o tom na svojom webe Hospodárske noviny. Informáciu pre denník potvrdila aj hovorkyňa závodu Lucia Kovarovič Makayová.



Vedenie koncernu Volkswagen vo Wolfsburgu rozhodlo o pozastavení celoeurópskej výroby v polovici marca tohto roka, týkalo sa to aj slovenských výrobných kapacít. Ako informuje denník, najväčší výrobca automobilov na svete musel pre klesajúci dopyt a problémy s dodávkami postáť.



Výrobné kapacity na Slovensku by sa však malo podariť naštartovať už od budúceho týždňa. "Volkswagen Slovakia plánuje od pondelka 20. apríla 2020 postupný opätovný nábeh výroby za prísnych opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. Po dočasnom prerušení výroby bude v úzkej koordinácii s koncernom spustená časť výroby v jednozmennej prevádzke," priblížila pre denník Kovarovič Makayová.