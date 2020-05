Volkswagen v Martine vyrobil za 20 rokov vyše 522 miliónov komponentov

Martin 29. mája (TASR) - V závode Volkswagen Slovakia v Martine vyrobili počas dvoch desaťročí viac ako 522 miliónov komponentov, ktoré sú súčasťou miliónov vozidiel exportovaných do celého sveta. Investície v turčianskom regióne dosiahli celkovo viac ako 260 miliónov eur. Pri príležitosti 20. výročia spustenia výroby komponentov v martinskom závode o tom TASR informovala hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.



"Za úspechom martinského závodu stojí viac ako 800 kvalifikovaných zamestnancov, ktorým patrí veľké poďakovanie za ich dlhoročné pracovné nasadenie a angažovanosť. Aj vďaka nim patrí závod v Turci medzi atraktívne a konkurencieschopné komponentné závody v rámci celého koncernu. Dokazuje to okrem iného pridelenie nového produktu, avizované na začiatku tohto roka. Môžem potvrdiť, že v Martine sme na dobrej ceste k zabezpečeniu pracovných miest a udržateľnej transformácii smerom k elektromobilite," uviedol predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.



Martinský závod Volkswagen Slovakia je súčasťou koncernovej spoločnosti Volkswagen Group Components. "Na ploche 58.000 metrov štvorcových sa tu vyrábajú komponenty pre prevodovky a podvozky ako ozubené kolesá, telesá diferenciálov, hriadele a synchrónne diely. Vyše 90 % produkcie smeruje do koncernových závodov v Nemecku, kde ju zabudovávajú do vyše 60 modelov vozidiel šiestich koncernových značiek (Volkswagen, Škoda, Seat, Audi, Porsche a Volkswagen Úžitkové vozidlá). Časť produkcie zostáva dočasne na Slovensku. V bratislavskom závode ich montujú do šesťstupňových manuálnych prevodoviek pre modely štyroch koncernových značiek. V roku 2019 v turčianskej fabrike vyrobili takmer 30 miliónov komponentov," doplnila Kovarovič Makayová.



"Posledné dve desaťročia boli v automobilovom priemysle veľmi dynamické. Všetky globálne zmeny v tomto odvetví sa priamo dotýkajú aj nášho závodu. Cieľom je držať krok s dobou a zachovať si konkurencieschopnosť, aby sme si udržali pozíciu spoľahlivého a sociálne zodpovedného zamestnávateľa. V rámci konkurenčného boja sa nám len nedávno podarilo získať výrobu nového diferenciálu pre elektrické pohony, ktorá so sebou prináša celkové investície v objeme približne 35 miliónov eur. Takéto rozhodnutia dokazujú, že máme odborné kompetencie reagovať na prebiehajúcu transformáciu mobility," podotkol vedúci výrobného závodu Martin Christian Rauch.



Podľa hovorkyne Volkswagen Slovakia prinášajú nové investície so sebou ďalší rozvoj martinského závodu, v ktorom onedlho nasadia nové výrobné technológie ako laserové zváranie, vákuové kalenie a zamestnanci získajú nové možnosti vzdelávania.