< sekcia Ekonomika
Volkswagen varoval, že spor o Nexperiu by mohol narušiť výrobu
VW v internom liste zamestnancov informoval, že výroba zatiaľ nebola ovplyvnená nedostatkom čipov.
Autor TASR
Wolfsburg 22. októbra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) upozornila zamestnancov na riziko krátkodobých prerušení výroby pre spor okolo holandského výrobcu čipov Nexperia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Hovorca spoločnosti pre agentúru Reuters povedal, že VW v internom liste zamestnancov informoval, že výroba zatiaľ nebola ovplyvnená nedostatkom čipov. Ale „vzhľadom na dynamickú situáciu nemôže vylúčiť vplyv na výrobu v krátkodobom horizonte“. Ako prvý o internom liste v stredu informoval nemecký denník Bild.
Volkswagen v utorok (21. 10.) uviedol, že sa pripravuje na pozastavenie výroby dvoch kľúčových modelov podľa plánu, ale tieto odstávky nesúvisia s patovou situáciou okolo Nexperie. Bild citoval nešpecifikované zdroje, podľa ktorých Volkswagen začal rokovať s úradmi práce o možnosti spustenia štátom podporovaného systému skráteného pracovného času, ktorý by mohol ovplyvniť desiatky tisíc zamestnancov. Automobilka sa k tomu odmietla vyjadriť.
Holandská vláda minulý mesiac prevzala kontrolu nad výrobcom čipov Nexperia, ktorého vlastní čínska materská spoločnosť Wingtech Technology. Dôvodom sú obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do Číny. Nexperia následne informovala automobilových výrobcov a dodávateľov, že už nemôže garantovať dodávky svojich čipov v plnom rozsahu.
Nemecké združenie výrobcov automobilov VDA v utorok varovalo, že spor o Nexperiu by mohol v blízkej budúcnosti výrazne narušiť automobilovú výrobu. Napriek utorkovým rokovaniam medzi holandským a čínskym ministrom hospodárstva sa nedosiahlo žiadne riešenie patovej situácie v Nexperii.
Hovorca spoločnosti pre agentúru Reuters povedal, že VW v internom liste zamestnancov informoval, že výroba zatiaľ nebola ovplyvnená nedostatkom čipov. Ale „vzhľadom na dynamickú situáciu nemôže vylúčiť vplyv na výrobu v krátkodobom horizonte“. Ako prvý o internom liste v stredu informoval nemecký denník Bild.
Volkswagen v utorok (21. 10.) uviedol, že sa pripravuje na pozastavenie výroby dvoch kľúčových modelov podľa plánu, ale tieto odstávky nesúvisia s patovou situáciou okolo Nexperie. Bild citoval nešpecifikované zdroje, podľa ktorých Volkswagen začal rokovať s úradmi práce o možnosti spustenia štátom podporovaného systému skráteného pracovného času, ktorý by mohol ovplyvniť desiatky tisíc zamestnancov. Automobilka sa k tomu odmietla vyjadriť.
Holandská vláda minulý mesiac prevzala kontrolu nad výrobcom čipov Nexperia, ktorého vlastní čínska materská spoločnosť Wingtech Technology. Dôvodom sú obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do Číny. Nexperia následne informovala automobilových výrobcov a dodávateľov, že už nemôže garantovať dodávky svojich čipov v plnom rozsahu.
Nemecké združenie výrobcov automobilov VDA v utorok varovalo, že spor o Nexperiu by mohol v blízkej budúcnosti výrazne narušiť automobilovú výrobu. Napriek utorkovým rokovaniam medzi holandským a čínskym ministrom hospodárstva sa nedosiahlo žiadne riešenie patovej situácie v Nexperii.