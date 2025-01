Volkswagen varuje pred škodlivým vplyvom možných Trumpových ciel

Wolfsburg 21. januára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) v utorok varoval pred "škodlivými ekonomickými dôsledkami" ciel, ktoré americký prezident Donald Trump navrhuje na dovoz z Mexika, kde má VW svoju továreň. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vyhlásenie najväčšieho európskeho výrobcu áut, ktorý už na domácom trhu zápasí s vysokými nákladmi a lacnou čínskou konkurenciou, odráža veľkú neistotu po Trumpovej hrozbe, že možno uvalí clá vo výške 25 % na dovoz z Mexika. Pevné rozhodnutie zatiaľ nebolo prijaté, Trump však povedal, že takéto clá by mohli začať platiť od 1. februára.



"Skupina Volkswagen je znepokojená škodlivým ekonomickým vplyvom, ktorý budú mať clá navrhované vládou USA na amerických spotrebiteľov a medzinárodný automobilový priemysel," uviedol hovorca Volkswagenu v e-mailovom vyhlásení pre Reuters.



Akcie Volkswagenu klesli o 1,2 % spolu s akciami európskych konkurentov, keďže tiež čelia vyhliadkam na clá. Volkswagen v snahe prezentovať svoj záväzok voči americkým závodom uviedol, že v USA investuje celkovo viac ako 10 miliárd USD (9,69 miliardy eur), ktoré rozdelí medzi svoj závod v Chattanooge a spoločný podnik s americkým Rivianom.



"Vážime si spoluprácu a otvorený dialóg. Skupina Volkswagen sa teší na pokračovanie dlhodobého a konštruktívneho partnerstva s americkou administratívou," dodal hovorca.



Automobilová továreň Volkswagenu v Puebla je najväčšia v Mexiku a jedna z najväčších v skupine Volkswagen. V roku 2023 vyrobila takmer 350.000 áut vrátane modelov Jetta, Tiguan a Taos, všetky na export do USA.



Analytici odhadujú, že približne 65 % áut, ktoré Volkswagen predáva v Spojených štátoch, by už nebolo konkurencieschopných, ak by sa zaviedli clá na mexický dovoz.



(1 EUR = 1,0316 USD)