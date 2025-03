Volkswagen vlani predal rekordný počet currywurst klobás svojej značky

Wolfsburg 10. marca (TASR) - Jadro podnikania nemeckého automobilového koncernu Volkswagen (VW) slabne. V minulom roku 2024 sa mu však podarilo vytvoriť rekord v predaji neočakávaného produktu - klobás. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V roku 2024 sa v jedálňach a supermarketoch predalo 8.552.000 kusov currywurst klobás od VW, obľúbenej nemeckej pochúťky. Predaj sériovo vyrábaných Volkswagen Original Currywurst klobás v roku 2024 tak prekonal predchádzajúci rekord z roku 2023 o viac ako 200.000 kusov, potvrdila hovorkyňa VW agentúre DPA. Údaje o predaji klobás boli uvedené v internej správe pre pracovníkov VW.



"S viac ako 8 miliónmi kusov predaných klobás Volkswagen Original Currywurst oslavujeme nový predajný rekord," napísal šéf ľudských zdrojov VW Gunnar Kilian v príspevku na sociálnej sieti LinkedIn. To znamená, že skupina Volkswagen, najväčší výrobca áut v Európe, predal takmer toľko klobás ako áut.



Na rozdiel od prudko rastúceho predaja klobás sa predaj vozidiel z produkcie skupiny VW v roku 2024 znížil o 2,3 % na 9,03 milióna modelov všetkých značiek, medzi ktoré patria aj Audi, Seat a Škoda. Pre základnú značku VW sú klobásy jednoznačne najpredávanejším produktom. V roku 2024 to bolo 8,5 milióna klobás v porovnaní s približne 5,2 miliónmi áut a dodávok s logom VW.



Spoločnosť pripisuje rekord novým variantom, ako je párok v rožku uvedený na trh v roku 2021, ktorého sa vlani predalo takmer 2,18 milióna kusov. Klasických currywurst klobás sa minulý rok predalo 6,317 milióna kusov.



Klobása currywurst so značkou VW bola predstavená v roku 1973. Predáva sa v jedálňach v továrňach VW a je dostupná aj v mnohých supermarketoch v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko, kde má VW sídlo a mnohé zo svojich najväčších závodov. Klobása sa vyrába vo vlastnom mäsiarstve automobilky a je dokonca uvedená v inventárnych systémoch výrobkov VW pod vlastným číslom 199 398 500 A.