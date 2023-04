Volkswagen vybuduje v Indonézii ekosystém batérií pre elektrické autá

Jakarta/Hannover 17. apríla (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) vybuduje ekosystém batérií pre elektrické vozidlá v Indonézii, kde bude spolupracovať s viacerými zahraničnými firmami vrátane čínskeho producenta nerastných surovín Zhejiang Huayou Cobalt. Uviedlo to indonézske ministerstvo investícií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Výrobcovia automobilov sa obracajú na Indonéziu, ktorá má bohaté zásoby suroviny potrebných pri výrobe batérií. Chcú tak znížiť svoje náklady a dobehnúť lídra na trhu elektromobilov, americkú spoločnosť Tesla.



Indonézsky minister investícií Bahlil Lahadalia v nedeľu (16. 4.) uviedol, že VW, najväčšia európska automobilka, bude spolupracovať s firmami Vale, Ford, Huayou, francúzskou Eramet a niekoľkými indonézskymi firmami, ako je Merdeka Gold Copper, materská spoločnosť Merdeka Battery, a energetická firma Kalla Group.



Partnerstvo bude pozostávať zo spoločných podnikov a dodávok surovín, uviedol minister vo vyhlásení na priemyselnom veľtrhu v nemeckom Hannoveri, kde sa stretol sa so zástupcami viacerých spoločností vrátane chemického gigantu BASF, Eramet a Volkswagen.



Investíciu Volkswagenu má realizovať jeho batériová divízia PowerCo.



Bahlil tiež povedal, že koncern BASF prejavil záujem o vybudovanie závodu na výrobu batériových materiálov v spolupráci so spoločnosťou Eramet v severnej Indonézii. Celková investícia sa odhaduje na približne 2,6 miliardy USD (2,35 miliardy eur).



Indonézia má najväčšie svetové zásoby niklu a snaží sa rozvíjať nadväzujúce priemyselné odvetvia vrátane výroby batérií pre elektrické vozidlá.



Minulý mesiac americká automobilka Ford oznámila svoju prvú investíciu v Indonézii, keď sa pripojila k firmám Vale Indonesia a Huayou v závode na spracovanie niklu v hodnote 4,5 miliardy USD.



Volkswagen v marci uviedol, že plánuje investovať 180 miliárd eur počas piatich rokov do oblastí, ako sú výroba batérií a získavanie surovín.



(1 EUR = 1,1057 USD)