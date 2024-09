Volkswagen vymieňa finančného riaditeľa

Wolfsburg 9. septembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) robí zmeny v manažmente. Spoločnosť v pondelok potvrdila, že doterajší finančný riaditeľ Patrik Andreas Mayer uvoľní svoj post, na ktorom ho nahradí finančný riaditeľ španielskej dcérskej automobilky Seat David Powels. TASR správu prevzala z DPA.



O výmene ako prvý písal časopis Manager-Magazin. Podľa neho sa Mayer presunie do Seatu v Španielsku na miesto Powelsa.



Mayer bol finančným riaditeľom najväčšieho európskeho výrobcu automobilov od októbra 2022.



Volkswagen má v súčasnosti vážne ťažkosti, pričom základná značka VW sa považuje za chronicky málo výnosnú.



Minulý týždeň spoločnosť oznámila svoj zámer ukončiť garanciu pracovných miest dohodnutú so zamestnancami do roku 2029. Závodom v Nemecku hrozí, že budú nútené znížiť kapacitu a náklady, pričom hrozí povinné prepúšťanie.



Výkonná rada spoločnosti tvrdí, že program redukcie nákladov spustený v roku 2023, ktorý zahŕňal znižovanie pracovných miest v administratíve prostredníctvom vyplácania odstupného a čiastočného odchodu do dôchodku, už v súčasnej ťažkej situácii v automobilovom odvetví nestačí.



Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne konkrétne informácie o tom, aké ďalšie opatrenia na redukciu nákladov by mohol VW prijať. Zamestnanecká rada a odborový zväz IG Metall oznámili, že sa postavia na odpor.



Manager-Magazin uviedol, že k výmene Mayera prišlo preto, lebo chcel aspoň čiastočne využiť inovačné fondy pri hľadaní úspor. Tie však boli schválené pre budúce projekty.