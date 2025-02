Volkswagen žaluje Indiu pre daňové požiadavky za 1,4 miliardy USD

Naí Dillí 2. februára (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) zažaloval indické úrady. Žiada, aby zrušili požiadavku na zaplatenie "neuveriteľne enormného" daňového doplatku vo výške 1,36 miliardy USD (1,31 miliardy eur). Tvrdí pritom, že je v rozpore s indickými pravidlami zdaňovania dovozu automobilových dielov a bude brzdiť podnikateľské plány spoločnosti. Vyplýva to zo súdnych dokumentov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Indická divízia skupiny Volkswagen, Škoda Auto Volkswagen India, upozornila indický najvyšší súd, že daňový spor ohrozuje jej investície vo výške 1,5 miliardy USD v Indii a celkovo bude mať negatívny vplyv na zahraničné investície.



India v rámci doteraz najväčšej požiadavky na dovoznú daň vlani v septembri vyzvala Volkswagen, aby doplatil 1,36 miliardy USD za to, že rozdelil dovoz niektorých komponentov pre automobily VW a Škoda v snahe zaplatiť nižšie clo.



Indické úrady tvrdia, že Volkswagen doviezol "takmer celé" autá v nezmontovanom stave, na ktoré sa vzťahujú clá 30 až 35 %. Tým, že nesprávne klasifikoval tento import ako "jednotlivé diely" dodávané samostatne, zaplatil clá len vo výške 5 až 15 %.



Spoločnosť Volkswagen India pre súd uviedla, že informovala indickú vládu o svojom modeli "dovozu po častiach" a v roku 2011 dostala vyrozumenie o jeho podpore.



Volkswagen argumentuje tiež, že nie je povinný platiť vyššie dane, pretože nedovážal diely pre autá spolu ako jednu súpravu, ale namiesto toho ich posielal oddelene, pričom ich skombinoval s niektorými miestnymi komponentmi pri výrobe áut.



Indická divízia Volkswagenu vo vyhlásení uviedla, že využíva všetky právne prostriedky, spolupracuje s úradmi a je naďalej odhodlaná zabezpečiť súlad so všetkými globálnymi a miestnymi zákonmi.



Úrady zase tvrdia, že miestna divízia Volkswagenu pravidelne zadávala hromadné objednávky na autá prostredníctvom interného softvéru, ktorý ju spájal s dodávateľmi v Českej republike, Nemecku, Mexiku a ďalších krajinách. Po zadaní objednávky ju softvér rozdelil na hlavné komponenty, na zhruba 700 až 1500 pre každé vozidlo v závislosti od modelu, ktoré sa dodávali samostatne.



Nemecká automobilka je malým hráčom na indickom automobilovom trhu, ktorý je so 4 miliónmi predaných áut ročne tretím najväčším na svete. Aj značka Audi, ktorá patrí VW, tam zaostáva za konkurentmi v luxusnom segmente, ako sú Mercedes a BMW.



V rokoch 2023 - 2024 Volkswagen India vykázal tržby 2,19 miliardy USD a čistý zisk 11 miliónov USD.



Daňový spor prichádza v čase, keď sa Volkswagen snaží o zníženie nákladov, aby mohol lepšie konkurovať čínskym rivalom a vyrovnať sa so slabým dopytom v Európe. V decembri oznámil rušenie 35.000 pracovných miest v Nemecku. Na svojom najväčšom trhu, v Číne, chce automobilka predať niektoré zo svojich prevádzok.



Vysoké dane a dlhotrvajúce právne spory sú často boľavým bodom pre zahraničné spoločnosti v Indii, pričom Tesla sa tiež sťažovala na vysoké dane na dovážané elektromobily.



Najvyšší súd v Bombaji má prípad začať pojednávať 5. februára.



(1 EUR = 1,0393 USD)