Volkswagen zaznamenal oživenie globálneho predaja v 1. štvrťroku

Wolfsburg 9. apríla (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) v stredu oznámila nárast globálnych dodávok v 1. štvrťroku 2025. TASR o tom informuje na základe správy DPA. Spoločnosť so sídlom vo Wolfsburgu dodala zákazníkom od začiatku januára do konca marca asi 2,1 milióna áut. To predstavuje nárast o 1,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024.



Tieto údaje signalizujú mierne oživenie predaja Volkswagenu po jeho poklese o 2,3 % v roku 2024. Automobilovú skupinu však čakajú ťažké časy po zavedení ciel vo výške 25 % na všetok dovoz áut do USA.



Hlavná a rovnomenná značka Volkswagen, ktorá tvorí približne polovicu tržieb skupiny, zaznamenala v 1. štvrťroku 2025 nárast dodávok o 5 % na 1,1 milióna vozidiel, zatiaľ čo dopyt po luxusných autách Audi klesol o 3,4 % na 383.400 a po Porsche takmer o 8 % na 71.500 kusov.



Dôležitý čínsky trh je tiež zdrojom obáv, pričom VW predal na tomto trhu v 1. kvartáli iba 644.000 vozidiel, o 7 % menej ako v rovnakom období 2024. Predaj v Európe ale vzrástol o 3,7 % a v USA o 6,2 %, keďže tamojší zákazníci sa snažili predbehnúť clá.



Globálny predaj elektrických vozidiel VW v prvých troch mesiacoch roka vyskočil o 60 % na 216.800 kusov, z toho 158.000 sa predalo v Európe.