Volkswagen zaznamenal v 3. štvrťroku nárast predaja

Wolfsburg 14. októbra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) zaznamenal v 3. štvrťroku 2022 nárast predaja o viac ako 10 % vďaka zmierneniu problémov s dodávateľským reťazcom. Ale jeho celkový odbyt za prvých deväť mesiacov roka bol stále nižší oproti vlaňajšku, a to o 12,9 %, pričom dosiahol len o niečo viac ako 6 miliónov vozidiel. Automobilka to uviedla v piatok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dodávky VW sa tento rok znížili vo všetkých väčších regiónoch, pričom najzasiahnutejšia bola Európa, po ktorej nasledovali Blízky východ a Afrika.



Čína vykázala najnižší pokles predaja, o 7,5 %, a v septembri zaznamenala dokonca výrazné oživenie dodávok, ktoré boli zhruba o tretinu vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka.



Dodávky plne elektrických áut v období od januára do septembra 2022 vzrástli o 25 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka na 366.400 vozidiel.