Volkswagen žiada čínskeho premiéra o objasnenie prenosu dát

Berlín/Peking 27. júna (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen potrebuje mať jasno v otázke cezhraničného prenosu údajov v Číne. Uviedol to v utorok šéf čínskej divízie VW Ralf Brandstätter na stretnutí s premiérom Li Čchiangom. Spýtal sa tiež, ako bude Čína spolupracovať s Európou v čase, keď sa politické napätie zvyšuje. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Transformácia automobilového sektora ako globalizovaného odvetvia priemyslu vo veľkej miere závisí od medzinárodnej výmeny personálu, údajov a znalostí. Potrebujeme preto viac jasnosti v oblasti cezhraničného prenosu údajov," povedal Brandstätter podľa kópie jeho prejavu na Svetovom ekonomickom fóre v Tchien-ťine.



"Aké sú hlavné hľadiská Číny a ako bude Čína v tomto smere spolupracovať s Európou?" spýtal sa.



Volkswagen vytvoril samostatné dodávateľské väzby pre softvér vrátane čipov v každom zo svojich kľúčových regiónov - v Severnej Amerike s výrobcom čipov Qualcomm, v Európe s francúzsko-talianskou spoločnosťou STMicrolectronics a v Číne s Horizon Robotics.



Investuje tiež približne 1 miliardu eur do nového vývojového a dodávacieho centra pre elektrické vozidlá v Che-fej v Číne, ktoré sa má otvoriť v roku 2024, čím ďalej rozširuje technologický rozvoj v regióne.



Brandstätter povedal tiež, že trh s elektrickými, plug-in hybridmi a vozidlami s vodíkovými palivovými článkami v Číne sa stáva príliš preplnený a chýbajú finančné prostriedky na jeho rozvoj. Viac ako 40 výrobcov elektrických vozidiel, od Tesly po BYD a Nio, tento rok znížilo ceny v Číne v boji o podiel na trhu, keďže dopyt po automobiloch klesá.



Spoločnosť SAIC Volkswagen Automotive sa zapojila tiež do cenovej vojny v marci a ponúkla 3,7 miliardy jüanov (468,52 milióna eur) vo forme peňažných dotácií na nákup áut v Číne.



(1 EUR = 7,8972 CNY)