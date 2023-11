Volkswagen zníži počet pracovných miest

Wolfsburg 27. novembra (TASR) - Úsporný program nemeckej automobilky Volkswagen v hodnote 10 miliárd eur bude zahrnovať aj znižovanie počtu pracovných miest. Uviedli to v pondelok manažéri firmy na stretnutí so zamestnancami s tým, že je potrebné znížiť náklady a zvýšiť produktivitu, ak majú byť autá Volkswagenu cenovo konkurencieschopné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vedenie automobilky v súčasnosti rokuje so zástupcami odborov o programe znižovania nákladov v rámci značky VW. Je to prvý krok smerom k zvýšeniu efektivity v procese transformácie k výrobe elektromobilov. "Vzhľadom na veľký počet štruktúr, procesov a na vysoké náklady už značka VW nie je konkurencieschopná," povedal šéf rovnomennej značky Volkswagen Thomas Schäfer.



Nútené prepúšťanie však firma neplánuje. Člen predstavenstva Volkswagenu zodpovedný za ľudské zdroje Gunnar Kilian povedal, že rušenie pracovných pozícií sa uskutoční prostredníctvom dohôd o odchode ľudí do dôchodku. Väčšinu plánovaných úspor v objeme 10 miliárd eur by však mala firma dosiahnuť prostredníctvom iných opatrení, než znižovaním počtu zamestnancov, dodal Kilian. Podrobnosti chce spoločnosť zverejniť do konca roka.