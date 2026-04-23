Volkswagen znižuje plány predaja v Číne
Autor TASR
Düsseldorf 23. apríla (TASR) - Skupina Volkswagen (VW), vzhľadom na spomalenie dopytu, znižuje svoje ciele pre čínsky trh. Spoločnosť teraz očakáva, že namiesto 3,4 až 3,5 milióna vozidiel ich v Číne v roku 2030 predá okolo 3,2 milióna, uviedol Ralf Brandstätter, generálny riaditeľ čínskej divízie VW, pre štvrtkové vydanie denníka Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V roku 2019 Volkswagen predal v Čine približne 4,2 milióna áut. V minulom roku odbyt na trhu, ktorý zostáva pre skupinu jej najdôležitejším, opäť klesol, a to o 8 % na menej ako 2,7 milióna vozidiel. Od roku 2023 koncern znížil svoje výrobné kapacity v Číne o približne 1,5 milióna vozidiel. Či sa situácia tento rok zlepší, nie je isté.
„Rok 2026 je prechodným rokom,“ povedal Brandstätter a dodal, že „zatiaľ nedokážem povedať, či budeme mať vyšší alebo nižší predaj ako v minulom roku“. Ofenzíva elektromobility, na ktorej skupina v súčasnosti pracuje s cieľom upevniť svoje pozície v Číne, sa totiž prejaví až v roku 2027, vysvetlil.
Volkswagen v januári oznámil, že v rámci najväčšej modelovej ofenzívy vo svojej histórii uvedie na čínsky trh len v tomto roku 20 nových elektrických modelov. Cieľom je obhájiť tretie miesto z pohľadu nových registrácií, na ktoré Volkswagen v Číne klesol, a dobehnúť konkurenciu v segmente elektromobilov, uviedol v tom čase Brandstätter.
