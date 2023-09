Volkswagen zruší pracovné miesta v závode na elektromobily v Zwickau

Zwickau 14. septembra (TASR) - Automobilová skupina Volkswagen zruší vo svojom závode na výrobu elektromobilov vo východonemeckom meste Zwickau väčší počet pracovných miest. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že nepredĺži 269 zmlúv na dobu určitú, ktorých platnosť sa po uplynutí 12-mesačnej lehoty čoskoro skončí. Na konkrétnom postupe sa chce vedenie spoločnosti dohodnúť so zástupcami zamestnancov v najbližších dňoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Predaj elektrických áut v súčasnosti viazne vzhľadom na vysokú infláciu a klesajúce príspevky na ich kúpu. Závod v Zwickau vyrába pre koncernové značky Volkswagen, Audi a Cupra výhradne elektromobily. V továrni pracuje približne 10.700 ľudí a panujú obavy, že podobný osud by mohol postihnúť aj ďalších zamestnancov so zmluvami na dobu určitú.