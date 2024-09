Volkswagen zvažuje historické zatváranie nemeckých závodov

Wolfsburg 3. septembra (TASR)- Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) po prvýkrát zvažuje zatvorenie tovární v Nemecku. To ukazuje na rastúci cenový tlak, ktorému čelia poprední európski výrobcovia automobilov zo strany ázijských rivalov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tento plán predstavuje prvý veľký konflikt medzi generálnym riaditeľom Oliverom Blumom a odbormi, ktoré majú vo VW podstatný vplyv.



Vedenie koncernu považuje jeden veľký závod na výrobu vozidiel a jeden závod na výrobu komponentov v Nemecku za zastarané, uviedla podniková rada, ktorá sľúbila "tvrdý odpor".



Finančný riaditeľ Arno Antlitz sa spolu so šéfom značky Volkswagen Thomasom Schäferom stretnú so zamestnancami v stredu (4. 9.) ráno.



Šéfka podnikovej rady Volkswagenu Daniela Cavallová, členka mocného odborového zväzu IG Metall, očakáva, že do rokovaní sa zapojí aj riaditeľ Blume, pričom dodala, že stretnutie bude pre vedenie koncernu "veľmi nepríjemné".



IG Metall zmaril predchádzajúce pokusy o hlbšie zmeny, naposledy v roku 2022, keď z postu generálneho riaditeľa odišiel Herbert Diess.



Analytici v minulosti označili závody VW v Osnabrücku v Dolnom Sasku a Drážďanoch za potenciálnych kandidátov na zatvorenie.



Spolková krajina Dolné Sasko je druhým najväčším akcionárom Volkswagenu a v pondelok podporila jeho reštrukturalizáciu.



Volkswagen má približne 680.000 zamestnancov. Koncern uviedol, že je nútený ukončiť program zabezpečenia pracovných miest, ktorý funguje od roku 1994 a zabraňuje prepúšťaniu, pričom dodal, že všetky opatrenia budú prerokované s podnikovou radou.



Podľa IG Metall zabezpečenie pracovných miest sa vzťahuje na závody vo Wolfsburgu, Hannoveri, Braunschweigu, Salzgitteri, Kasseli a Emdene.



"Situácia je mimoriadne napätá a nemožno ju prekonať jednoduchými opatreniami na zníženie nákladov," uviedol Schäfer vo vyhlásení.



Značka VW je prvou v rámci skupiny, ktorá podstúpila znižovanie nákladov s cieľom ušetriť 10 miliárd eur do roku 2026, pretože sa pokúša zefektívniť výdavky, aby prežila prechod na elektrické autá.



Náročné ekonomické prostredie, noví rivali v Európe a klesajúca konkurencieschopnosť nemeckej ekonomiky znamenajú, že Volkswagen musí urobiť viac, povedal Blume manažmentu.



Volkswagen za päť rokov stratil takmer tretinu svojej hodnoty, čo je najhorší výsledok spomedzi veľkých európskych automobiliek.



Koncern čelí náročným výzvam v Európe, USA a najmä v Číne, kde domáci výrobcovia elektrických vozidiel na čele s BYD získavajú čoraz väčší podiel na trhu.



Nemecké ministerstvo hospodárstva uviedlo, že manažment VW sa musí správať zodpovedne v náročnom trhovom prostredí, ale odmietlo konkrétne komentovať plánované škrty.



Podľa IG Metall rozhodnutie "otrasie základmi" Volkswagenu, ktorý je najväčším priemyselným zamestnávateľom v Nemecku a najväčším európskym výrobcom automobilov podľa tržieb.



Cavallová v rozhovore na intranete Volkswagenu povedala, že vedenie urobilo v uplynulých rokoch "veľa nesprávnych rozhodnutí", vrátane toho, že neinvestovalo do hybridov alebo nebolo rýchlejšie pri vývoji cenovo dostupných elektromobilov na batérie. Namiesto zatvárania závodov by podľa nej malo predstavenstvo využívať synergie v rámci skupiny a zjednodušiť jej fungovanie.