Volkswagen zvoláva do servisov približne 200.000 multivanov T6

Flensburg 30. septembra (TASR) - Nemecký Spolkový úrad pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) nariadil vo štvrtok zvolať do servisov približne 200.000 multivanov Volkswagen T6, ktoré boli vyrobené v rokoch 2019 až 2021. Dôvodom sú potenciálne problémy mechanizmu zamykania dverí.



Podľa KBA prenikajúca voda môže pri teplotách pod bodom mrazu poškodiť mechanizmus zamykania dverí, takže sa zdá, že sú dvere zamknuté a vzniká riziko, že by sa mohli neočakávane otvoriť počas jazdy.



KBA so sídlom vo Flensburgu teraz monitoruje zvolávanie týchto vozidiel v Nemecku, kde sa problém týka odhadom takmer 67.400 áut. Doteraz však neboli hlásené žiadne škody na majetku alebo zranení.



V servisoch vymenia v týchto vozidlách tzv. bowdenové káble, ktoré ovládajú aj funkciu zatvárania dverí a ich plášť zrejme nie je správne utesnený.



Hovorca VW uviedol, že prvé zvolávacie akcie sa už začali a budú rozložené podľa trhov. Presnejšie, začali sa v krajinách s chladnejším počasím, ako sú Rusko a škandinávske štáty, a potom budú pokračovať v strednej až južnej Európe, dodal hovorca, podľa ktorého tento problém je možné rýchlo vyriešiť.