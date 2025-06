Volkswagen zvýši podiel vo výrobcovi elektromobilov Rivian

Wolfsburg 29. júna (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen plánuje zvýšiť svoj podiel v americkom výrobcovi elektrických vozidiel Rivian, pričom ďalšia platba v hodnote 1 miliardy USD (854,41 milióna eur) je naplánovaná na začiatok budúceho týždňa. K navýšeniu podielu prispel fakt, že Rivian splnil kľúčové finančné ciele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Najnovšia platba je naplánovaná na pondelok (30. 6.) a je v rovnakom objeme ako prvá, ktorú VW vyplatil minulý rok. Vďaka tomu kontroluje momentálne v Riviane 8,6-percentný podiel. Finančné injekcie do amerického výrobcu elektromobilov sú súčasťou dohody o širšej spolupráci, v rámci ktorej Volkswagen prisľúbil poskytnúť Rivianu celkovo 5,8 miliardy USD.



Strategická investícia umožní nemeckej spoločnosti prístup k pokročilej architektúre pre elektromobily. Technológia by Volkswagenu mala pomôcť vyriešiť dlhodobejšie problémy v oblasti vývoja softvéru, ktoré v minulosti viedli k meškaniu uvádzania jeho vlastných elektrických modelov na trh.



Rivian založený v roku 2009 čelil v predchádzajúcich rokoch finančným problémom, za ostatné dva kvartály však vykázal hrubý zisk. Tento fakt umožnil Volkswagenu uvoľniť druhú časť prisľúbenej investície. Čo sa týka čistých výsledkov, Rivian aj za 1. kvartál tohto roka vykázal stratu, ktorá však bola podstatne nižšia než v predchádzajúcom štvrťroku. V poslednom kvartáli 2024 zaznamenala automobilka čistú stratu 1,45 miliardy USD, za 1. kvartál tohto roka už iba 541 miliónov USD.



Volkswagen neskôr plánuje uvoľniť ďalšie finančné tranže s cieľom zvýšiť podiel v Riviane, čo však bude závisieť od dosiahnutia ďalších technologických míľnikov. Celkovo na zvyšovanie podielu v americkej firme plánuje minúť 3,5 miliardy USD. Tretiu sumu vo výške 1 miliardy USD by mal VW uvoľniť v polovici budúceho roka a posledných 500 miliónov USD v roku 2027, keď VW plánuje uviesť na trh prvé vozidlo s technológiou Rivianu. Ak VW nakúpi akcie americkej firmy za celú sumu 3,5 miliardy USD, mal by sa stať najväčším akcionárom v Riviane a prekonať tak súčasného väčšinového vlastníka Amazon.



Zvyšných 2,3 miliardy USD investuje nemecká firma do spoločného podniku Rivian Volkswagen Technologies, ktorý automobilky vytvorili v roku 2024. Spoločný podnik sa bude zameriavať na vývoj architektúry a softvéru pre elektromobily.



(1 EUR = 1,1704 USD)