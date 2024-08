ODMENY ZA LOJALITU: Volkswagen zvýši zamestnancom mzdy

Bratislava 16. augusta (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia zvýši zamestnancom bratislavského a martinského závodu mzdy, ako aj odmeny za lojalitu. Taktiež im bude vyplatená jednorazová odmena vo výške 600 eur. Vyplýva to z novej kolektívnej zmluvy, ktorá bude platiť do roku 2027. Informovala o tom v piatok hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.



"V dôsledku zmenených rámcových podmienok je súčasná situácia v našom závode, ako aj v celom koncerne veľmi zložitá a do budúcnosti neistá. Zabezpečenie garancie zamestnanosti a stabilita pracovných miest aj na nasledujúce roky boli pre nás kľúčové," uviedla predsedníčka Moderných odborov Volkswagen Jolana Julkeová.



Zamestnancom bude v septembri tohto roka vyplatená jednorazová odmena vo výške 600 eur. Zároveň bolo podľa hovorkyne dohodnuté každoročné zvyšovanie tabuľkových tarifných tried počas trvania platnosti novej kolektívnej zmluvy. Ide o 80 eur od budúceho roka a o štyri percentá v roku 2026 a následne v roku 2027.



"Na základe dlhej diskusie bol zvýšený podiel zamestnancov s nárokom na mimoriadnu tarifnú triedu v rámci tímu. V upravenom znení bola zachovaná aj inflačná doložka," dodala hovorkyňa s tým, že témou kolektívneho vyjednávania bolo aj odmeňovanie lojality zamestnancov.



Zvýšené boli napríklad odmeny pri okrúhlych pracovných jubileách od 400 eur do 3200 eur v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Zvýšila sa aj dovolenková odmena dlhoročným zamestnancom a príspevky pri dôležitých a náročných životných situáciách.



V kolektívnej zmluve bola podľa hovorkyne opäť dohodnutá aj garancia zamestnanosti a dohoda o konte pracovného času. Zároveň boli v prípade potreby vytvorené nové zmenové modely. Súčasťou novej dohody je aj zvýšenie viacerých funkčných príplatkov a kompenzačného príspevku na dopravu, resp. ubytovanie, ako aj dodatočné dni voľna pre dlhoročných zamestnancov.