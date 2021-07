Volkswagen zvýšil svoj dlhodobý cieľ v oblasti zisku

Wolfsburg 13. júla (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) v utorok zvýšil svoj dlhodobý cieľ v oblasti zisku, čo je známkou jeho rastúcej dôvery v manažovanie prechodu na elektrické a autonómne vozidlá.



Najväčšia európska automobilka pri predstavení svojej stratégie do roku 2030 tiež uviedla, že do konca tejto dekády by polovicu jej globálneho predaja mali tvoriť vozidlá na batérie. Pripojila sa tak k svojim rivalom pri stanovovaní ambicióznych cieľov prechodu z éry spaľovacích motorov na ekologickejšie vozidlá.



Automobilky prezentujú tieto ciele pred zverejnením rozsiahleho balíka politických krokov v oblasti klímy, ktorý Európska únia plánuje zverejniť v stredu (14. 7.) vrátane faktického zákazu výroby vozidiel so spaľovacími motormi od roku 2035.



Volkswagen by chcel predbehnúť Teslu a stať sa najväčším výrobcom elektrických vozidiel (EV) na svete do roku 2025. Vlani sa však elektromobily podieľali iba 3 % na jeho globálnom odbyte.



"Stanovili sme si strategický cieľ stať sa lídrom na svetovom trhu s elektrickými vozidlami a sme na dobrej ceste. Teraz nastavujeme parametre," povedal riaditeľ Herbert Diess, ktorému bola minulý týždeň predĺžená zmluva do roku 2025.



VW po správe o vysokých príjmoch za 1. polrok očakáva, že mu silný výkon pomôže do roku 2025 financovať investície vo výške 150 miliárd eur v oblastiach, ako sú batérie a softvér.



Spoločnosť plánuje vybudovať šesť veľkých tovární na batérie v Európe do roku 2030, pričom si vybrala čínsku spoločnosť Gotion High-Tech ako partnera pre svoju plánovanú továreň Salzgitter v Nemecku a hľadá miesto pre ďalšiu v Španielsku.



Tieto plány sú najnovším krokom druhej najväčšej automobilky na svete po japonskej Toyote, ktorá Volkswagen opäť predbehla po emisnom škandále z roku 2015, ktorý stál spoločnosť viac ako 32 miliárd eur.