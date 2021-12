Volkswagen zvyšuje investície do elektromobility

Wolfsburg 9. decembra (TASR) - Volkswagen (VW) zvýši v najbližších 5 rokoch investície do elektromobilov. Nemecký koncern takisto chce vyčleniť svoju divíziu batérií do samostatnej spoločnosti, v ktorej by mohli mať podiel aj tretie strany.



Volkswagen vo štvrtok oznámil, že do roku 2026 zvýši výdavky na elektromobilitu približne o 50 % na 52 miliárd eur. Tieto investície sú súčasťou rozsiahlej strategickej transformácie koncernu a nového 5-ročného výdavkového plánu, ktorý počíta v rokoch 2022 až 2026 s celkovými investíciami v objeme 159 miliárd eur. Na porovnanie, celkové investície v rokoch 2021 až 2025 by mali dosiahnuť 150 miliárd eur.



Koncern takisto pokračuje v avizovaných plánoch umožniť tretím stranám získať podiel v jeho batériovej divízii. Správna rada VW schválila založenie samostatnej spoločnosti, uviedol šéf koncernu Herbert Diess. Nová firma by mala mať právnu formu SE (Societas Europaea), ktorá zodpovedá nemeckej akciovej spoločnosti (AG). To by malo umožniť tretím stranám, aby sa podieľali na rozvoji v tejto oblasti.



Volkswagen viackrát uviedol, že uvažuje o partnerovi napríklad pri výstavbe závodov na výrobu batériových článkov. Uvažuje sa tiež o tom, že divízia by mohla vstúpiť na burzu. Podľa Diessa by tržby divízie batérií mohli v roku 2030 dosiahnuť až 20 miliárd eur.