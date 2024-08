Volkswagenu sa nedarí dosahovať úspory vo svojej vlajkovej značke

Berlín 28. augusta (TASR) - Nemeckej automobilovej skupine Volkswagen sa nedarí plniť plán znižovania nákladov svojej rovnomennej vlajkovej značky. Dôvodom sú slabý predaj a výpadky v dodávkach komponentov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na hospodársky denník Handelsblatt.



Koncern minulý rok v decembri zverejnil úsporný program, vďaka ktorému by sa mali náklady v značke Volkswagen znížiť až o 10 miliárd eur. Do splnenia cieľa úspor na tento rok chýbajú 2 až 3 miliardy eur, uviedli pre stredajšie vydanie denníka Handelblatt dva zdroje oboznámené s problematikou. Hovorca Volkswagenu odmietol medializované informácie komentovať.



Úsporný program predpokladá v značke Volkswagen zníženie administratívnych nákladov približne o pätinu, úsporu miliardy eur do roku 2028 vďaka skráteniu vývojových cyklov nových produktov z 50 mesiacov na tri roky, redukciu výrobných časov alebo zrušenie plánovaného nového výskumného a vývojového pracoviska v hodnote 800 miliónov eur, ktoré malo stáť v centrále koncernu vo Wolfsburgu.



Spoločnosť v čase prezentácie plánu vlani tvrdila, že úspory vo výške 4 miliardy eur by sa mali prejaviť už v roku 2024. Finančný riaditeľ skupiny Arno Antlitz tento mesiac na konferencii o výsledkoch automobilky uviedol, že niektoré opatrenia si vyžiadajú čas, kým sa prejavia.