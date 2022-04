Volkswagenu Slovakia medziročne klesol zisk o 5 % na 264 miliónov eur

Bratislava 28. apríla (TASR) - Najväčší výrobca automobilov na Slovensku, spoločnosť Volkswagen (VW) Slovakia, vlani dosiahol pri obrate 9,53 miliardy eur hrubý zisk 264 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2020, keď VW Slovakia zaknihoval zisk 278 miliónov eur, ide o pokles o približne päť percent. Firma si už piaty rok po sebe drží spolu so svojimi zamestnancami status najväčšieho prispievateľa do verejných rozpočtov. Vo štvrtok o tom informovali predseda predstavenstva Oliver Grünberg a člen predstavenstva spoločnosti Frank Rösler.



"Naša spoločnosť čelí mimoriadne náročným podmienkam. Solídne výsledky sa nám podarilo udržať predovšetkým vďaka efektívnemu riadeniu výroby, zvyšovaniu efektivity vo všetkých oblastiach a prísnej disciplíne v oblasti nákladov, ktoré sa stali v uplynulých rokoch našou prioritou, a výsledky dokazujú, že sme na správnej ceste," uviedol Grünberg.



Investície firmy sa vlani v porovnaní s rokom 2020 takmer zdvojnásobili na 100 miliónov eur, a súhrnne za tri desaťročia prekročili sumu 4,75 miliardy eur. Ďalšie stovky miliónov eur boli schválené a budú v najbližšom období využité na nábeh nových produktov Volkswagen Passat a Škoda Superb.



Predseda predstavenstva VW Slovakia skonštatoval, že hoci sa dopyt po automobiloch na svetových trhoch zvýšil, firme sťažuje situáciu vo výrobe nestály dodávateľský reťazec, ktorý je zasiahnutý globálnym nedostatkom a výpadkami polovodičov. K tomu sa v tomto roku ešte pridal vojnový konflikt na Ukrajine. "Celý tím musí preto reagovať veľmi flexibilne, aby sa nám podarilo v čo najväčšej miere udržať výrobu," dodal Grünberg.



Spoločnosti Volkswagen Slovakia sa v minulom roku podarilo vyrobiť 308.990 vozidiel piatich koncernových značiek. Takmer 70 % produkcie tvorili SUV modely. Podiel elektrických a plug-in hybridných vozidiel vzrástol na 28 %. Z pohľadu obratu boli najväčšími exportnými trhmi Čína so štvrtinovým podielom, Nemecko s 18-percentným podielom a USA so 17 %. Volkswagen Slovakia v minulom roku vyrobil popri vozidlách aj 26.410 prevodoviek, 19,7 milióna komponentov a 3530 nástrojov pre výrobné prevádzky. Od slovenských dodávateľov nakúpil štvrtinu výrobného materiálu pre produkciu, čo predstavuje objem vyše dve miliardy eur.



Firme sa napriek pandémii darí udržiavať v nasadení 11.500 zamestnancov s tým, že výhľadovo plánuje zvyšovať ich počet s príchodom štartu produkcie nových generácií modelov. V podniku zostali zachované zaužívané benefity, ako 13. aj 14. plat či odmena za hospodárske výsledky. Na sociálne výhody pre zamestnancov bolo v roku 2021 prerozdelených vyše 20 miliónov eur.