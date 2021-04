Volkswagenu Slovakia vlani medziročne klesol zisk o 13% na 278 mil.eur

Bratislava 22. apríla (TASR) – Najväčší výrobca automobilov na Slovensku, spoločnosť Volkswagen (VW) Slovakia, vlani dosiahol pri obrate 9,75 miliardy eur hrubý zisk 278 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2019, keď VW Slovakia zaknihoval zisk 320 miliónov eur, ide o pokles o približne 13 %. V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu spoločnosť vlani zasiahla päťtýždňová odstávka výroby. Vo štvrtok o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Oliver Grünberg.



"Za solídnym obratom s minimálnym medziročným zdanením stojí predovšetkým efektívne riadenie produkcie, zvyšovanie efektivity vo všetkých oblastiach a produkčný mix," uviedol Grünberg, podľa ktorého sa po prvom nepriaznivom polroku firma vrátila do hry vďaka prísnej disciplíne v oblasti nákladov a plnému nasadeniu vo všetkých oblastiach.



Volkswagen Slovakia vlani vyrobil spolu 309.348 vozidiel, z toho 230.970 SUV vozidiel. Takmer štvrtina vyrobených automobilov boli hybridy a elektromobily. Najväčším trhom pre firmu bola vlani Čína, do ktorej smerovalo 24 % produkcie, 22 % výroby sa uplatnilo v USA a 14 % smerovalo do Nemecka.



Člen predstavenstva VW Slovakia pre finančnú oblasť Frank Rösler pripomenul, že kumulované investície do spoločnosti dosiahli od roku 1991 4,65 miliardy eur. Za jeden z najväčších úspechov minulého roka označil Rösler pridelenie výroby automobilov Škoda Superb a Volkswagen Passat od roku 2023 bratislavskému závodu. Táto výroba prinesie investície vo výške 500 miliónov eur. Grünberg dodal, že v dlhšom časovom horizonte bude táto suma ešte vyššia.



Spoločnosť Volkswagen Slovakia v súčasnosti zamestnáva približne 11.500 ľudí a v najbližšom čase počet zamestnancov rozšíri o ďalších 400. Člen predstavenstva pre personálnu oblasť Sebastian Krapoth zdôraznil, že firma už sedem rokov zamestnáva viac ako 10.000 ľudí a zo súčasných pracovníkov pracuje 40 % v spoločnosti dlhšie ako desať rokov.