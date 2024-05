Volkswagen nakupoval od čínskeho dodávateľa, ktorý je v USA zakázaný

Washington 20. mája (TASR) - Automobilky Bayerische Motoren Werke (BMW), Jaguar Land Rover (JLR) a Volkswagen (VW) nakupovali automobilové diely od nelegálneho dodávateľa so sídlom v čínskom Sin-ťiangu, ktorý bol spojený s nútenými prácami. Uviedol to v pondelok denník The New York Times s odvolaním sa na vyšetrovanie amerického Kongresu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký Kongres v roku 2021 schválil zákon o prevencii nútenej práce Ujgurov (UFLPA). Jeho cieľom je zabrániť dovozu tovaru z čínskeho regiónu Sin-ťiang, o ktorom sa predpokladá, že ho vyrobili pomocou nútenej práce príslušníci ujgurskej menšiny. Čína obvinenia popiera.



V správe, ktorú finančný výbor amerického Senátu zverejnil v pondelok, sa uvádza, že BMW doviezla do USA najmenej 8000 vozidiel Mini Cooper s elektronickými komponentmi od zakázaného čínskeho dodávateľa. BMW údajne pokračovalo v dovoze produktov so zakázanými dielmi minimálne do apríla.



BMW Group v e-maile napísala, že "podnikla kroky na zastavenie dovozu dotknutých produktov".



Spoločnosť vykoná tiež servisnú akciu na výmenu konkrétnych častí, pričom dodala, že "má prísne normy a zásady týkajúce sa zamestnaneckých praktík, ľudských práv a pracovných podmienok, ktoré musia dodržiavať všetci priami dodávatelia".



Podľa predsedu finančného výboru Senátu Rona Wydena "kontrola v automobilkách si očividne nerobí svoju prácu".



Správa Senátu odhalila, že Bourns Inc, kalifornský dodávateľ pre automobilky, odoberal komponenty od Sichuan Jingweida Technology Group (JWD). Táto čínska spoločnosť bola pridaná na zoznam UFLPA v decembri.



Spoločnosť Bourns dodala komponenty firme Lear, priamemu dodávateľovi pre BMW a Jaguar Land Rover. Bourns v januári oznámil Lear, že elektronické komponenty známe ako LAN transformátory vyrobila spoločnosť JWD a sú zakázané vo vozidlách dovážaných do USA.



Dňa 11. januára firma Lear poslal listy spoločnostiam BMW, Jaguar Land Rover, Volvo a Volkswagen, v ktorých ich informovala o zakázaných komponentoch.



Podľa správy Jaguar Land Rover doviezol náhradné diely s komponentmi JWD po decembri a dodal, že automobilka umiestnila do karantény všetok existujúci inventár obsahujúci komponent JWD na účely zničenia. JLR tvrdí, že hneď, ako sa o probléme dozvedel, "okamžite zastavil všetky dodávky dotknutých náhradných dielov".



Volkswagen potvrdil, že v amerických prístavoch bolo zadržaných niekoľko tisíc vozidiel Porsche, Bentley a Audi, pretože obsahovali súčiastky od JWD.