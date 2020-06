V niektorých lesoch zakážu pre africký mor ošípaných pohyb

Košice 16. júna (TASR) – Vo vybraných okresoch východného a stredného Slovenska v najbližších dňoch zakážu pohyb v prírode mimo vyznačených trás. Súhrn opatrení súvisiacich so šírením afrického moru ošípaných (AMO) avizovali zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, veterinárstva a poľovníctva po svojom dnešnom zasadnutí. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) vyzval poľovníkov, aby ešte zintenzívnili lov diviačej zveri.



Ako povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš, situácia je veľmi vážna, hlavne na hraniciach s Maďarskom, kde evidujú okolo 1500 nakazených diviakov.



„Nebudú uzatvorené lesy a zákaz vstupu do nich, ale treba sa vyvarovať akémukoľvek voľnému pohybu v lese, to znamená, že je zakázané aj hubárčiť,“ spresnil s tým, že opatrenia zahŕňajú obmedzenie v rekreačnej zóne Čermeľ - v tejto oblasti Mestských lesov Košice našli v uplynulých dňoch uhynuté mláďa diviaka.



Turisti budú môcť využívať len vyznačené chodníky. „V prípade nájdenia klinicky zmeneného diviaka, to znamená že stráca plachosť a podobne, je potrebné hneď informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,“ uviedol.



V okruhu desať až 15 kilometrov od nálezu vymedzia aj takzvanú rizikovú zónu. „Táto oblasť zasahuje aj do okresu Spišská Nová Ves. Počítajú sa kilometre, či tam bude zahrnutá aj zoologická záhrada v Kavečanoch,“ dodal.



Vymedzia aj takzvané infekčné zóny. „Pokrývajú celé Košice – okolie a pokračuje to cez okresy Rožňava popri hraniciach, Rimavská Sobota, Lučenec a Veľký Krtíš, kde budú platiť rovnaké opatrenia, akoby tam boli pozitívne nálezy zvierat,“ povedal Bíreš. Pripomenul, že človek môže vírus nevedome prenášať napríklad aj na kolesách bicykla, keďže v uhynutých diviakoch prežíva tri až šesť mesiacov.







Nedávny nález infikovaného diviaka na území Košíc podľa ministra Mičovského naznačuje, že situácia bude mať pomerne dramatický spád. Ako uviedol, AMO je veľkým problémom Slovenska. „Je to veľmi vážna vírusová nákaza, ktorá obkolesuje Slovensko. Ten kruh sa zmenšuje a máme dôvod vyjadriť veľmi vážne obavy z toho, aký bude ďalší osud po prieniku tohto vírusu cez štátne hranice,“ povedal.







Poľovníci v minulej sezóne 2018/2019 zastrelili takmer 60 000 kusov diviačej zveri. V sezóne 2019/2020 k 31. marcu viac ako 75 000. Verejnosť vyzval o pomoc aj viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák. Apeloval na to, aby ľudia počas ranného brieždenia a večerného západu slnka obmedzili pohyb v lese, keďže poľovníci vtedy lovia zver. "Tiež neprikrmujte zvieratá, ani nevyhadzujte kuchynský odpad voľne do prírody,“ uviedol.



Rezort sa zároveň zaoberá aj tým, ako dostať zdravú ulovenú zver do obchodov. „Aby sa tie ulovené diviaky, ktoré prejdú prísnou veterinárnou kontrolou, stali produktom, ktorým obohatíme naše stoly - aby sme tu nemali len potraviny tohto typu z ďalekých krajín,“ dodal minister.



Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vírus prichádza hlavne z Maďarska, Ukrajiny a Poľska. Je veľkým rizikom predovšetkým pre chov domácich ošípaných. AMO potvrdili na Slovensku prvýkrát vlani v júli v domácom chove v obci Strážne. Dosiaľ sa jeho výskyt obmedzoval na okresy Trebišov, Michalovce a Košice - okolie. Najnovšie AMO potvrdili aj u uhynutého diviaka na území mesta Košice.