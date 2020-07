Voltia pripravuje testovanie prototypu chladiarenskej elektrododávky

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenský výrobca elektrických dodávok Voltia dokončuje prototyp chladiarenskej dodávky Nissan eNV200 XL Voltia. Vozidlo s novou nadstavbou spoločnosť vyvíja v rámci vedecko-výskumných projektov Zero Logistics a Conserve v Rakúsku. Firma začne testovať funkčný prototyp v septembri, do plnej prevádzky by mal ísť po získaní všetkých potrebných certifikácií v prvom štvrťroku 2021. Informoval o tom komunikačný riaditeľ spoločnosti Pavel Šafránek.



Na projekte spolupracuje Voltia s viacerými významnými partnermi, ako napríklad Univerzitou Johannesa Keplera v Linzi, Rakúskym technologickým inštitútom (AIT) alebo Technickou univerzitou vo Viedni. Podľa odhadov spoločnosti je v Európe v prevádzke okolo 55.000 ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré vyžadujú chladenie nákladného priestoru z dôvodu doručovania tepelne citlivého tovaru. Takmer všetky existujúce riešenia sú však poháňané dieselovými motormi. Voltia sa preto rozhodla priniesť na trh bezemisné riešenie. Pomôcť jej v tom mali aj projekty, na ktoré Rakúsko získalo 3,3 milióna eur z európskych zdrojov.



Spoločnosť pôsobí na rakúskom trhu pod značkou Voltia AT už od roku 2015, keď prenajala svoju prvú elektrododávku v Linzi. Zároveň so svojou sesterskou spoločnosťou Greenway absolvovala v Rakúsku e-mobility tour. V nasledujúcich rokoch elektrifikovala v krajine viacero flotíl.