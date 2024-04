Volvo a Renault investujú do výrobcu elektrických dodávok Flexis

Paríž 3. apríla (TASR) - Francúzsky výrobca automobilov Renault v stredu oznámil, že jeho skupina CMA CGM kúpila podiel vo výške 10 % vo firme na výrobu elektrických dodávok Flexis, čím sa stala jej tretím zakladajúcim členom. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Flexis je spoločný podnik pre novú generáciu elektrických dodávok, ktorý založili 22. marca Renault a Volvo Group, pričom každý z nich v ňom má podiel 45 %. Obe spoločnosti plánujú v najbližších troch rokoch investovať do firmy po 300 miliónoch eur.



CMA CGM prostredníctvom svojho energetického fondu PULSE získala takisto podiel vo Flexise a potvrdila svoj záujem o strategickú investíciu až do výšky 120 miliónov eur do roku 2026.



Flexis bude sídliť vo Francúzsku a plne elektrické dodávky bude vyrábať v závode Renaultu v Sandouville. Závod prijme v priebehu nasledujúcich štyroch rokov 550 ľudí.



Obe spoločnosti ďalej uviedli, že za generálneho riaditeľa Flexisu bol vymenovaný Philippe Divry a Krishnan Sundararajan sa stal výkonným riaditeľom.



Volvo, Renault Group a CMA CGM zakladajú Flexis v snahe stať sa lídrami pri dekarbonizácii sektorov dopravy a logistiky. Očakávajú pritom, že európsky trh s elektrickými dodávkami bude do roku 2030 rásť v priemere o 40 % ročne.



Tento silný budúci dopyt odráža rastúci tlak firemných zákazníkov, ktorí čelia čoraz prísnejším predpisom vo veci emisií oxidu uhličitého (CO2), ako aj rozmach elektronického obchodu a logistiky.