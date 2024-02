Volvo Cars chce znížiť podiel vo výrobcovi elektromobilov Polestar

Štokholm 23. februára (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars plánuje výrazne znížiť svoj podiel vo výrobcovi elektrických vozidiel Polestar. Z terajšieho takmer 50-percentného podielu si chce vo firme ponechať necelú pätinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Automobilka v piatok informovala, že z celkového podielu vo firme Polestar chce 62,7 % v hodnote 9,5 miliardy švédskych korún (851,67 milióna eur) rozdeliť medzi svojich akcionárov. Po dokončení tohto procesu zostane spoločnosti Volvo vo výrobcovi elektromobilov 18-percentný podiel.



Veľké investície švédskej automobilky do Polestar, v ktorej teraz kontroluje 48-percentný podiel, kritizovali viacerí analytici. Poukazovali na to, že vysoký podiel vo výrobcovi elektrických vozidiel vyčerpáva finančné zdroje Volva.



Automobilka sa preto rozhodla podiel vo firme Polestar výrazne znížiť, všetkých akcií sa však zbaviť odmieta. "Keďže so spoločnosťou Polestar máme rozsiahlu spoluprácu na finančnej aj prevádzkovej báze, je logické, že chceme mať vo firme vplyv aj naďalej prostredníctvom menšieho 18-percentného podielu," povedal generálny riaditeľ Volvo Cars Jim Rowan. Firmu Polestar bude finančne aj v oblasti výroby ďalej podporovať čínska automobilka Zhejiang Geely, ktorá je väčšinovým vlastníkom Volvo Cars.



(1 EUR = 11,1545 SEK)