Volvo Cars investuje do výroby elektromobilov vo Švédsku

Štokholm 8. februára (TASR) - Automobilka Volvo Cars investuje v najbližších rokoch 10 miliárd švédskych korún (957,09 milióna eur) do svojho závodu v Göteborgu, aby sa pripravila na výrobu plne elektrických áut. Vedenie spoločnosti to oznámilo v utorok.



Toto oznámenie nasleduje po správe z minulého týždňa, že Volvo a výrobca batérií Northvolt vybudujú spoločný závod na batérie v Göteborgu v západnom Švédsku za zhruba 30 miliárd SEK.



Obe švédske spoločnosti už minulý rok informovali, že vytvoria spoločný podnik na vývoj a výrobu batérií.



"Volvo Cars v najbližších rokoch investuje 10 miliárd SEK do svojho výrobného závodu vo Švédsku v rámci prípravy na výrobu novej generácie plne elektrických áut," uviedla automobilka v utorok. Dodala, že v závode zavedie nové technológie a výrobné procesy.



Spoločnosť Volvo Cars, ktorej väčšinovým vlastníkom je čínsky Geely Holding, dúfa, že 50 % jej predaja budú do polovice tohto desaťročia predstavovať čisto elektrické autá a že od roku 2030 bude vyrábať už len elektromobily.



TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



(1 EUR = 10,4483 SEK)