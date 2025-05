Volvo Cars zruší 3000 pracovných miest

Štokholm 26. mája (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars zruší približne 3000 pracovných miest. Spoločnosť v pondelok oznámila, že tento krok sa dotkne predovšetkým kancelárskych pozícií vo Švédsku, ktoré tvoria približne 15 % jej globálnej pracovnej sily v administratíve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť koncom apríla predstavila program znižovania nákladov v objeme 18 miliárd švédskych korún (1,66 miliardy eur) a oznámila, že zabrzdí investície, pričom varovala, že prepúšťanie bude nevyhnutné. Automobilka, ktorá patrí čínskemu koncernu Geely, zápasí s vysokými nákladmi, so spomalením dopytu po elektrických vozidlách a s neistotou súvisiacou s obchodnou politikou USA. V prvom štvrťroku mala spoločnosť 43.500 zamestnancov na plný úväzok a 3000 agentúrnych pracovníkov.



„Automobilový priemysel sa nachádza uprostred náročného obdobia. Aby sme to zvládli, musíme zlepšiť tvorbu peňažných tokov a štrukturálne znížiť naše náklady,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Hakan Samuelsson.



V piatok (23. 5.) americký prezident Donald Trump pohrozil, že od 1. júna zavedie clo vo výške 50 % na dovoz z Európskej únie. V nedeľu (25. 5.) po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou oznámil, že zvýšenie ciel odkladá do 9. júla, aby umožnil rokovania o novej obchodnej dohode medzi Washingtonom a Bruselom.



(1 EUR = 10,8348 SEK)