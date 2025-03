Volvo môže pre clá presunúť časť výroby áut do USA

Štokholm 5. marca (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars môže presunúť výrobu niektorých svojich modelov do USA v závislosti od ciel. Momentálne je však jej cieľom dodržať pôvodný plán a exportovať svoj európsky model SUV EX30 do Spojených štátov neskôr v priebehu roka. Uviedol to v stredu generálny riaditeľ spoločnosti Jim Rowan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Automobilka, ktorej väčšinovým vlastníkom je čínska spoločnosť Geely Holding, minulý rok presunula výrobu svojich elektrických vozidiel EX30 z Číny do Európy, aby sa vyhla clám Európskej únie (EÚ). Návrat prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu však môže priniesť ďalšie clá, čo si bude vyžadovať ďalšie úpravy výrobných plánov.



Výroba SUV v Európe sa má začať v tomto štvrťroku a plánom Volvo je v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť produkciu tak, aby slúžila Európe aj USA v druhej polovici roku 2025, povedal Rowan.



Vývoz áut z Európy do USA zatiaľ podlieha clu vo výške 2,5 %, ale to sa pravdepodobne zmení. "Vyzerá to tak, že toto číslo sa zvýši, ak to bude 10 % v každom smere, dokážeme sa s tým vyrovnať, ale ak to pôjde na 25 %, bude to z hľadiska zisku oveľa ťažšie," povedal Rowan.



Automobilka Volvo Cars má továrenské zariadenia, ktoré by jej umožnili presunúť väčšiu časť výroby do USA, dodal. "Máme veľa možností, len musíme urobiť konečné rozhodnutie o tom, ktoré modely a platformy by sme presunuli," povedal Rowan.



Švédska spoločnosť v stredu predstavila nový plne elektrický sedan ES90, svoj šiesty elektromobil, keďže sa snaží do roku 2030 nahradiť väčšinu áut so spaľovacím motorom vo svojej zostave plne elektrickými vozidlami. Automobil s plánovaným dojazdom batérie viac ako 700 km sa bude vyrábať v čínskom meste Čcheng-tu, pričom spoločnosť považuje Čínu za pravdepodobný hlavný trh pre tento model.