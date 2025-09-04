< sekcia Ekonomika
Volvo pri Košiciach začalo nábor zamestnancov
Práce v areáli nového závodu vo Valalikoch podľa spoločnosti pokračujú rýchlym tempom, pričom v hlavných výrobných halách aktuálne prebieha inštalácia kľúčových technológií.
Autor TASR,aktualizované
Valaliky 4. septembra (TASR) - Spoločnosť Volvo Car Košice začala v septembri s náborovou kampaňou na obsadenie pracovných pozícií pre budovaný automobilový závod pri Košiciach. V prvej vlne plánuje prijať 1000 zamestnancov, neskôr to budú ďalšie tisíce otvorených pracovných miest od operátorov výroby až po vysoko špecializované profesie. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ spoločnosti Marc Gombeer.
„My sme sa zaviazali k tomu, že minimálny počet ľudí, ktorých prijmeme, bude 3300, a myslím si, že nebudeme mať žiadny problém to naplniť,“ uviedol riaditeľ. Nábor sa podľa neho zameria na slovenských pracovníkov. V prípade mzdových podmienok hovoril o priemernej mesačnej mzde pre operátora výroby v sume 1280 eur, pričom spomenul variabilnú zložku aj 13. plat.
