Volvo sa pridáva k automobilkám, ktoré chcú vyrábať iba elektromobily

Londýn/Štokholm 2. marca (TASR) - Švédska automobilka Volvo plánuje, že do roku 2030 budú všetky jej autá plne elektrické. Pripojila sa tak k rastúcemu počtu automobiliek, ktoré chcú do konca tohto desaťročia skončiť s produkciou áut využívajúcich fosílne palivá.



Ako povedal šéf firmy Volvo Hakan Samuelsson, podľa neho zákazníci už nebudú mať záujem o autá na benzínový pohon. "Sme presvedčení, že elektromobily budú pre zákazníkov omnoho zaujímavejšie," dodal v reakcii na otázku novinárov, aký očakáva v budúcich rokoch dopyt po elektrických vodidlách.



Švédska firma uviedla, že už v roku 2025 by sa plne elektrické autá mali na celkovom predaji jej vozidiel podieľať zhruba 50 %. Druhú polovicu by v tomto období mali tvoriť hybridy.



Volvo je tak ďalšou automobilkou, ktorá chce so spaľovacími motormi v tomto desaťročí skončiť. Už v novembri minulého roka značka Bentley patriaca pod Volkswagen informovala, že všetky jej modely budú do roku 2030 plne elektrické, a minulý mesiac americká spoločnosť Ford uviedla, že do roku 2030 chce mať plne elektrickú svoju flotilu v Európe. Firma Jaguar Land Rover plánuje mať vozidlá svojej luxusnej značky Jaguar plne elektrické do roku 2025 a čo sa týka celej flotily, aj britská firma uviedla rok 2030.