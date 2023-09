Volvo ukončí výrobu dieselových modelov do začiatku roka 2024

Štokholm 19. septembra (TASR) - Automobilka Volvo oznámila ukončenie výroby všetkých dieselových modelov do začiatku roka 2024. Toto oznámenie nasleduje po minuloročnom rozhodnutí spoločnosti ukončiť vývoj nových spaľovacích motorov. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Automobilka uviedla tiež, že sa plne sústredí na vytvorenie širokého portfólia prémiových, plne elektrických áut.



"Elektrické pohonné jednotky sú našou budúcnosťou. Sú lepšie ako spaľovacie motory, generujú menej hluku, menej vibrácií, nižšie náklady na servis pre našich zákazníkov a nulové výfukové emisie," povedal Jim Rowan, generálny riaditeľ spoločnosti Volvo Cars.



Volvo plánuje predávať do roku 2030 iba plne elektrické autá a do roku 2040 sa chce stať klimaticky neutrálnou spoločnosťou.