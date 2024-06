Volvo zvýšilo v máji predaj áut, podporili ho elektromobily

Štokholm 5. júna (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars zvýšila v máji predaj áut oproti minulému roku o viac než desatinu. Predaj podporili najmä elektrické autá, dopyt po ktorých vzrástol o takmer 40 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Firma Volvo Cars, v ktorej väčšinový podiel kontroluje čínska spoločnosť Geely, predala v máji celkovo 68.034 áut. To je o 13 % viac než za rovnaké obdobie pred rokom. Výrazne k tomu prispel európsky trh, kde predaj v máji vzrástol o 27 %. Na druhej strane, v USA a Číne predaj klesol. V Spojených štátoch o 5 % a v Číne o 1 %.



"Najnovšie údaje sú ďalším dôkazom nášho pokroku smerom k celoročnému cieľu," uviedla spoločnosť. Ako dodala, za celý rok plánuje zaznamenať minimálne 15-percentný rast predaja.



Výrazne sa zvýšil dopyt po nových energetických vozidlách. Predaj čisto elektrických áut a plug-in hybridov vzrástol medziročne o 37 %. Tieto vozidlá tak v máji tvorili z celkového objemu predaja 48 %. Spoločnosť by tak nemala mať problém splniť svoj cieľ v tejto oblasti, ktorým je, aby sa elektrické autá podieľali na celkovom predaji v roku 2025 približne polovicou a v roku 2030 by firma predávala už iba takéto vozidlá.